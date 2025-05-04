Ümraniyespor Maçı Sonrası Açıklamalar Yapıldı

ÜMRANİYESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ BÜLENT BÖLÜKBAŞI’NIN DEĞERLENDİRMELERİ

Trendyol 1. Lig’in 37. haftasında Erzurumspor FK’nın, Ümraniyespor’u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından, Ümraniyespor’un teknik direktörü Bülent Bölükbaşı açıklamalarda bulundu. Bölükbaşı, “Oyun olarak, oyuncularımın eforundan, isteğinden ve arzusundan dolayı yenilmiş olmamıza rağmen çok memnunum. İlk golü yediğimiz dakikaya kadar oyuncularım çok iyi oynadılar. Yani o dakikada, 20. dakikada, gol pozisyonlarımız vardı. Oyun bizdeydi fakat golden sonra biraz düşüş yaşadık. Psikolojik olarak belki çok istiyorlardı play-off’a kalmayı. Bu maç bizim için o anlamda çok önemliydi, ancak ondan sonraki süreç bizim için sıkıntılı geçti. Erzurumspor biraz daha akıllıca oynadı bizden. Onları da tebrik ediyorum ve play-off’ta başarılar diliyorum. Ama oyuncularım bize buraya kadar bir heyecan yaşattılar. Play-off’a kalma adına, çünkü çok aşağıdan gelmiştik. Yetiştiremedik ama hepsinin emeğine sağlık. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Erzurumspor’a da play-off’ta başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

ERZURUMSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HAKAN KUTLU’DAN MAÇ YORUMU

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise karşılaşma hakkında, “Maç bizim adımıza oldukça stresli ve yüksek tempolu bir maçtı. Son haftalarda iç sahada iyi oynadığımız maçları kazanamamıştık. Çok pozisyona girip kaçırdığımız goller yüzünden kazanamadığımız maçlar olmuştu. Ama bu kadar stresli ve yüksek tempolu bir maçta, karşımıza da çok diri, son haftaların hem ritmini bulmuş hem de iyi sonuçlar alan bir takım çıkmasına rağmen gerçekten çok iyi bir futbol oynadık. Rakibimizin hemen hemen hiç gol pozisyonu yoktu. Attıkları ve VAR’dan dönen pozisyonu hariç. Çok fazla sayıda gol pozisyonuna girdik. Benim saydığım en az 5-6 tane çok net, yüzde 100 diyebileceğimiz gol pozisyonları vardı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu kadar stresli bir maçta böyle bir performans sergiledikleri için, hem de taraftarımızdan mahrum bir şekilde böyle bir performans ortaya koydukları için” ifadelerini kullandı.

TAKIM HEDEFLERİ VE POTANSİYEL

Hakan Kutlu, ligin geneline bakıldığında, “İlk 7’yi ve play-off potasını garantilemiş bir takım olarak, ilk ikiden çıkmayı istediklerini” belirtti. Ayrıca, “Aslında ben bir dönem bir açıklama yapmıştım. Bizim hedefimiz başlangıçta ne play-off, ne de ligin ilk iki sırasındaki yer almaktı. Çünkü bir geçiş sezonu yaşayacaktık. İki dönem transfer yasağı yaşamış çok yorgun bir camia. Taraftarlarımızdan mahrum, iç sahada oynayamıyor. İç sahada oynadığımız maçlar 1500-2000 kişilik taraftar önünde oynuyor. Yani birçok dezavantajımız vardı. Ama oyuncularımızın göstermiş olduğu performans bizi ve camiayı heyecanlandırdı. İlk iki için son haftalara kadar mücadelemizi sürdürdük. Tabii hakem hataları, oyuncu sakatlıkları bu hedeften uzaklaşmamıza büyük etken oldu.” dedi.

SÜPER LİG HEDEFİ

Hakan Kutlu, “Tabii ki hedefimiz, buraya kadar getirdiğimiz bu süreçten sonra Süper Lig’e çıkmak ki bu bize çok yakışacak. Taraftara ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bazen bir serzenişimiz oldu, niye maça 100 kişi geldiler diye. Ama bazı takımlar başarılı oldukça birliktelikleri artar. Biz 3 yıldır çok başarılı bir dönem geçiriyoruz. Ancak uğradığımız haksızlıklar, daha büyük bir kenetlenme sağladı şehirde. Bugün bizi belki 2000-3000 kişiyle stadyuma uğurladılar. Erzurum öyle bir şehir ki, üzerlerine basmaya çalışırlarsa potansiyelini ortaya çıkartır. Erzurumspor, inşallah play-offlarda yine sonuna kadar savaşacağız. Süper Lig’e çıkmak için her şeyi deneyeceğiz. İnşallah sonunda iyi olacağını düşünüyorum.” diyerek hedeflerini vurguladı.