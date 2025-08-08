Ümraniyespor, Manisa FK’yı 2-1 yendi

ÜMRANİYESPOR, MANİSA FK’YI MAĞLUP ETTİ

Ümraniyespor, 2025-2026 sezonunun ilk maçında Manisa FK’yı ağırladı ve mücadeleyi 2-1’lik skorla kazandı. Maçın başlama düdüğünden hemen sonra, 9. dakikada Diony, ceza sahası içerisinde topu Muhmmed Kiprit’e aktardı. Muhammed’in şutunu Ümraniyespor savunması başarılı bir şekilde uzaklaştırdı. Ardından 14. dakikada Benny, sağ tarafta topla buluşarak pasını ceza sahası ön çizgisindeki Soukou’ya verdi. Soukou’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı sert şutta top, üst direkten geri döndü.

OĞUZ’UN GOLÜ MAÇIN GÖBELİ OLUYOR

45+6. dakikada Soukou’nun sol taraftan kullandığı uzun taç atışında, Manisa FK savunması topu uzaklaştıramadı ve Oğuz Yıldırım’ın önünde kaldı. Oğuz, yerden geliştirdiği etkili vuruşla topu filelere gönderdi ve durumu 1-0 yaptı. 62. dakikada Soukou, orta sahada Yusuf Talum’a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. 64. dakikada VAR incelemesiyle hakem Muhammet Ali Metoğlu, yukarıdaki durumu yeniden değerlendirip Soukou’nun sarı kartını iptal ederek kendisine doğrudan kırmızı kart gösterdi.

BENNY’DEN FARKI ARTIRAN GOL

Maçta 78. dakikada, Ümraniyespor’un sağ kanattan geliştirdiği hızlı atakta Ali Turap Bülbül, topu ceza sahasına gönderdi. Penaltı noktasına yakın bölgede topu kontrol eden Batuhan Çelik, Benny’e pas attı. Benny, ceza sahası içindeki sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı ve durumu 2-0’a getirdi. Ancak, 79. dakikada Lindseth’in ara pasında topla buluşan Diony, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

BÜLENT BÖLÜKBAŞI KIRMIZI KART GÖRDÜ

81. dakikada Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı, hakeme itirazda bulunması sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Hakemler Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı ve Harun Güngör, maçı yönetti.

Ümraniyespor’un kadrosunda Cihan Topaloğlu, Mustafa Eser, Glumac, Burak Öksüz, Oğuz Yıldırım, Atalay Babacan, Djokanovic, Emre Kaplan, Benny, Bardhi ve Soukou yer aldı. Manisa FK’nın kadrosunda ise Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Ayberk Karapo, Ada İbik, Umut Erdem, Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul, Muhammed Kiprit, Lindseth, Adekanye ve Diony bulunuyordu.

Gollerin ayrıntıları ise şöyle: Oğuz Yıldırım (dk. 45+6), Benny (dk. 78) (Ümraniyespor), Diony (dk. 79) (Manisa FK). Kırmızı kartlar: Soukou (dk. 64), Bülent Bölükbaşı (dk. 81) (Ümraniyespor). Sarı kartlar: Mustafa Eser (Ümraniyespor), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul, Adekanye (Manisa FK).