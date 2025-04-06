Ümraniyespor-Pendikspor Maçı Canlı Yayın

ÜMRANİYESPOR PENDİKSPOR MAÇI CANLI YAYIN SEÇENEKLERİ

Ümraniyespor ile Pendikspor maçı için çeşitli canlı izleme imkanları bulunuyor. Bu yayıncılar arasında beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor yer alıyor. Futbolseverler, maç gününde ekran başında olmak istediklerinde hem televizyon hem de online platform aracılığıyla maçı takip edebiliyor.

MAÇIN DETAYLARI

Ümraniyespor ile Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 32. haftasında karşılaşacak. Bu önemli mücadele, 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 13:30’da başlayacak ve etkinlik Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu’nda gerçekleşecek. Canlı yayını takip etmek isteyenler, belirlenen kanallardan maçı izleyebilirler.