Umre İçin Menenjit Aşısı Zorunluluğu Kaldırıldı

MENENJİT AŞISI ZORUNLULUĞU ASKIYA ALINDI

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi, Umre ziyareti için kutsal topraklara gitmek isteyen yolcular için “Menenjit” aşısı olma zorunluluğunu askıya aldığını duyurdu. Umre için Suudi Arabistan’a seyahat edenler için daha önce zorunlu olan Neisseria menenjitine karşı aşı şartında yeni bir düzenleme yapıldı.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNE YENİ YÖNERGE GÖNDERİLDİ

Suudi Arabistan Sivil Havacılık Otoritesi (GACA) tarafından yayımlanan yeni kararla menenjit aşısı zorunluluğu kaldırıldı. Geçtiğimiz ay çıkarılan menenjit aşılarını zorunlu kılan genelge, iptal edilen yönerge ile birlikte Suudi Arabistan’daki tüm havalimanlarında faaliyet gösteren havayolu şirketlerine iletildi. 10 Ocak’ta yayımlanan ve iptal edilen kararda, ülkeye giriş yapan Umreciler için menenjit aşısının uygulanması zorunlu tutuluyordu. Menenjit aşısının Suudi Arabistan’a ulaşmadan en fazla 3 yıl ve en az 10 gün önce yapılması gerekiyordu. (DHA)