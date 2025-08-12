Haberler

Umre İçin Uğurlama Töreni Yapıldı

UMRE İBADETİ İÇİN UĞURLAMA TÖRENİ

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, kutsal topraklara umre vazifesini yerine getirmek üzere gidecek vatandaşlar, dualar eşliğinde uğurlandı. Tavşanlı Müftülüğü tarafından düzenlenen umre organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen bu uğurlama programı, Ulucami Mahallesi’ndeki saat kulesi yanında yapıldı.

KAFİLE REHBERLERİ VE MANEVİ DESTEK

Umre kafilesinin başkanlığını Şube Müdürü Fatih Eroğlu üstlendi. Esentepe Camii İmam Hatibi Nuri Gürcan ile Domaniç Küçükköy Camii İmam Hatibi Tekin Akkoyun, yolculuk boyunca din görevlisi olarak umrecileri rehberlik edecek. Hac ve umre ibadetlerinin manevi yolculuğunun ilk adımı olan bu uğurlama töreninde, katılımcılar, umrecilere hayırlı yolculuk temennilerinde bulundu.

