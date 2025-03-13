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Umre Mevlidi Organizasyonu Tepki Çekti

NEVRA BİLEN’İN ORGANİZASYONU TEPKİ ÇEKİYOR

Nevra Bilen adlı sözde fenomen, Umre dönüşü için özel bir “Umre mevlidi” etkinliği düzenledi. Etkinlikteki görüntülerde, lüks bir mekânda gerçekleştirilen organizasyonda şatafatlı süslemeler, özel ikramlar ve katılımcı davetliler dikkat çekti. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu.

DİNİ DEĞERLER ÜZERİNDEN ELEŞTİRİLER YAĞDI

Birçok sosyal medya kullanıcısı, dini değerlerin bu şekilde gösterişli organizasyonlarla sömürüldüğüne sert bir şekilde karşı çıktı. Nevra Bilen’in Umre ibadetini bir reklam unsuru olarak kullandığını belirten eleştiriler gündeme geldi. “Umre dönüşü mevlid mi olur?”, “Dini ibadetler şova dönüştü” ve “İbadetler gösteriş için yapılmaz” gibi ifadeler, yapılan eleştirilerin öne çıkanları arasında yer aldı.

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