Umre Ödüllü Bilgi Yarışması Yapıldı

UMRE YARIŞMASINDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen umre ödüllü bilgi yarışmasında, Bayburt’ta başarı gösteren öğrenciler ödül aldı. Bayburt Müftülüğü’nde gerçekleştirilen ödül töreninde, ödüller İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından öğrencilere takdim edildi.

BAŞARI DİLEKLERİ VE BİLGİ ARTIRIMI

Ödül töreninde öğrencilere hitap eden Müftü Danacı, “Bu tür yarışmalar gençlerin bilgi birikimlerini arttırıyor ve kendilerini geliştiriyor” ifadelerini kullandı. Yarışmada üniversite düzeyinde birinci olan Recep Kacır yarım altınla, ikincilik elde eden Aslıhan Arslan çeyrek altınla ve üçüncü seçilen Yusuf Butaku gram altınla ödüllendirildi. Lise düzeyinde ise birinci Pınar Üner, ikinci Gülsüm Şahin, üçüncü olarak ise Fatma Bozkurt yer aldı.

ÖDÜL DAĞITIMI VE HATIRA FOTOĞRAFI

Dereceye giren lise öğrencilerine de yarım, çeyrek ve gram altın takdim edildi. Ödül töreni, Müftü Bayram Danacı’nın dereceye giren öğrenciler ve velilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.