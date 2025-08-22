Umre Ödülü Verildi, Teşekkürler SANİMDER

UMRE ÖDÜLÜ GÖNDERİLEN ÖĞRENCİLER

Afyonkarahisar’da, Sandıklı İmam Hatipliler Derneği (SANİMDER), önceden taahhüt edilen birçok öğrenciyi Umre ziyareti için gönderdi. Dernek Başkanı Ramazan Ayyıldız, bu projeye destek veren hayırseverlere teşekkür etti. Ayyıldız, “SANİMDER olarak, iki yıl önce Proje Hafızlık Sınıfı’na kayıt olan ve hafızlık eğitimini tamamlayarak, ilk hafızlık belgelerini alan bir erkek ve bir kız öğrenci için teşvik amacıyla umre ödülü sözü vermiştik. Proje Hafızlık Sınıfında eğitim gören ve sınava girerek hafızlık belgelerini alan dört öğrencimizin, velileri ve hocalarıyla birlikte bizleri çok sevindirdiğini” belirtti.

HAFIDZLARI MUKADDES BELDELERE UĞURLAMA

Ayyıldız, Sandıklı Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu ve Sandıklı Anadolu Kız İmam Hatip Ortaokulu Proje Hafızlık Sınıfı’nda öğrenim gören öğrencilerin, Sandıklı Müftülüğü Kur’an kurslarında hafızlıklarını tamamlayarak belge aldıklarını ifade etti. “Verdiğimiz sözü yerine getirerek bu hafızları umre ödülüyle ödüllendiriyoruz. Bugün bu değerli öğrencileri mübarek beldelere; Kabe’ye, Hz. Adem ile Hz. Havva’nın buluştuğu ve duaların kabul olduğu Cebel-i Rahme’ye, Arafat’a ve Peygamberimizin huzuruna, Ravza’ya uğurluyoruz. Rabbim, umre ziyaretlerini, tavaflarını ve diğer ibadetleri kabul buyursun. Mebrur umreler ve günahlardan arınmış bir şekilde dönmelerini temenni ediyoruz” dedi. Hafızları umre ödülüyle destekleyen hayırseverlere, SANİMDER Yönetim Kurulu adına teşekkür eden Ayyıldız, “Hafızlarımızdan isteğimiz, mukaddes beldelere gitmelerine yardımcı olan hayırseverleri ve burada bulunan tüm kardeşlerini dualarında unutmasınlar. Selamlarımızı Peygamberimize, Kabe’ye, Ravza’ya ve Arafat’a götürmeleri dileğiyle, hayırlı yolculuklar diliyoruz” diye ekledi.

TEBRİKLER VE DESTEKLER

Hafız öğrencileri için düzenlenen uğurlama duasına, Sandıklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şenel Yavuz ve Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cemil Özaslan da katıldı. Yavuz ve Özaslan, yaptıkları konuşmalarda hafız öğrencileri tebrik ederek, umre ödülüyle onları ödüllendiren SANİMDER yönetimine ve bu imkana vesile olan hayırseverlere teşekkür ettiler.