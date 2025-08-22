Umre’ye Gönderilen Öğrenciler Mutlu.

UMRE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Afyonkarahisar’da Sandıklı İmam Hatipliler Derneği (SANİMDER), birçok öğrenciyi Umre’ye gönderdi. Dernek Başkanı Ramazan Ayyıldız, bu projeye destek olan yardımseverlere teşekkür etti. Ayyıldız, “İki yıl önce Proje Hafızlık sınıfına kayıt olan ve hafızlık yapan, ilk hafız olan ve hafızlık belgesini alan bir kız ve bir erkek öğrenci için teşvik amacıyla umre ödülü sözü vermiştik. Hafızlık belgelerini alan dört öğrencimizin, başta anne-babaları ve hocaları olmak üzere bizleri çok sevindirdi.” dedi.

HAVUZDA HAFIZLARIMIZI UĞURLADIK

Ayyıldız, Sandıklı Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu ve Sandıklı Anadolu Kız İmam Hatip Ortaokulu Proje Hafızlık Sınıfı’nda eğitim gören öğrencilerin, Sandıklı Müftülüğü Kur’an kurslarında hafızlıklarını tamamlayarak belge aldıklarını belirtti. “Bugün bu hafızlarımızı mukaddes beldelere; Kabe’ye, Hz. Adem ile Hz. Havva’nın buluştuğu ve dualarının kabul olduğu Cebel-i Rahme’ye, Arafat’a ve Peygamberimizin huzuruna, Ravza’ya uğurluyoruz. Rabbim, umre ziyaretlerini, tavaflarını ve tüm ibadetleriyle dualarını kabul buyursun.” şeklinde konuştu.

DESTEK OLUNAN HAYIRSEVERLERİ UNUTMAYALIM

Ayyıldız, hafızları umre ödülüyle ödüllendirmek için destek olan hayırseverlere, SANİMDER Yönetim Kurulu adına teşekkür ettiklerini belirtti. “Hafızlarımızdan ricamız, mukaddes beldelere gitmelerinde yardımcı olan hayırseverlerimizi, bizleri ve burada bulunan tüm kardeşlerimizi dualarında unutmasınlar.” dileğinde bulundu.

BAŞARILARA TEŞEKKÜRLER

Hafız öğrencileri uğurlama duasına katılan Sandıklı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Şenel Yavuz ve Aktürkler İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Cemil Özaslan, hafız öğrencileri tebrik etti. İki yönetici, öğrencilerin başarılarından dolayı umre ödülüyle ödüllendiren SANİMDER yönetimine ve vesile olan hayırseverlere teşekkürlerini iletti.