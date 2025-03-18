Umur Talu’dan Gazetecilik Tavsiyeleri

GAZETECİ UMUR TALU, ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlediği İletişim Günleri’nde Gazeteci Umur Talu, öğrencilerle bir araya gelerek “Bugünden Yarına Gazetecilik” konulu bir konferans verdi. Üç gün süren etkinlikte, konferansların yanı sıra atölye çalışmaları ve sergiler de yer aldı. Talu, gençlere gazetecilik mesleğinin gerekliliklerini anlatarak önemli tavsiyelerde bulundu.

TALU’NUN GAZETECİLİK SERÜVENİ

Talu, gazetecilik kariyerine 1980 yılında Günaydın Gazetesi’nde başladı ve Güneş Gazetesi’nin kuruluşunda yer aldı. Daha sonra Cumhuriyet, Milliyet, Star, Sabah ve Habertürk gibi prestijli gazetelerde üst düzey görevler üstlendi. Talu, “Babam gazeteciydi, ailemde de gazeteciler vardı. Boğaziçi Üniversitesi’nde üniversite eğitimime devam ederken ekonomi üzerine kariyer hedefledim fakat sonrasında yönüm değişti ve gazeteci olmaya karar verdim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

GİDİŞATI DEĞİŞTİREN YAZILAR

Gazetecilikte en çok neyi sevdiği sorusuna cevap veren Talu, “İnsanlığa dair bir şeyleri değiştiren her köşe yazım beni mutlu etti. Gazete, sayfa yapmak, haberi değerlendirmek gibi dinamikler beni hep heyecanlandırdı” dedi. Gazeteciliğe başladığı dönemde teknolojiyle ilgili değişimleri vurgulayan Talu, “Ben gazeteciliğe başladığımda faks yoktu, teleks vardı. Bugünkü araçlara kadar geldim. Ama gazeteciliğin özü hep aynı kaldı; öğrenmek, anlatmak ve eleştiri” diye ekledi.

GAZETECİLİK VE AİDİYET

Gazetecilik mesleğinin doğasından bahseden Talu, “Gazetecilik ruhunda fikri takip çok önemli” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Bir haberi yazmadan önce neye bakacağınıza karar vermek önemli. Aklın kalbi, kalbin de aklı olması gerektiğine inanırım” diyerek, gazetecinin merakının ve eleştirel bakış açısının önemine değindi.

VİCDANİ GAZETECİLİK TANIMI

Öğrencilere gazetecilikle ilgili bireysel ve toplumsal duyarlılık konusunda önerilerde bulunan Talu, “Yaptığım gazeteciliği ‘vicdani gazetecilik’ olarak tanımlıyorum. Hızlı ve meraklı olmalısınız. Kariyerim boyunca başkalarının göremediği taraflara bakmaya çalıştım” ifadeleriyle gazeteciliğin ruhunu öne çıkardı.