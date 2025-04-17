Umurlu Kur’an Kursu’ndan Başarı Belgeleri Verildi

UMURLU BÖLGESİ’NDE BAŞARI BELGELERİ DAĞITILDI

Efeler İlçe Müftülüğü’ne bağlı Umurlu Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur’an Kursu’nda eğitim gören öğrenciler, hafızlık tespit sınavında gösterdikleri başarılı performans ile belge almaya hak kazandı. Bu önemli aşamayı geride bırakan öğrenciler, hayatlarının en özel anlarından birini yaşarken, belgelerini alma mutluluğunu da yaşadı.

TALEPLERİN AİLELERİ VE ÖĞRETMENLER KATILDI

Düzenlenen törene, öğrencilerin aileleri, öğretmenler ve Kur’an kursu öğreticileri katıldı. Tören, başarıları kutlamak için bir araya gelinen anlamlı bir etkinlik oldu. Öğrenciler, hafızlıklarını tamamlamalarının ardından aldıkları belgelerle birlikte, Kur’an kursundaki çalışmalarının değeri bir kez daha vurgulanmış oldu.