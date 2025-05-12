Umut Davası Duruşması, 4. Ağır Ceza

GÜNDEMDEKİ ÖNEMLİ DURUŞMALAR

Gazeteci Uğur Mumcu suikastının da aralarında bulunduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut Davası’nın duruşması 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilecek.

YARGILANAN EYLEMCİLERİN DAVASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT World Forum etkinliğindeki konuşması sırasında eylem yapan 9 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

CHP BASIN TOPLANTISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

AVUKAT HAKKINDA AÇIKLAMA

“Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu için İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, avukatlar Çağlayan’da, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak.

MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin çevrimiçi gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık edecek.

ZAFFER PARTİSİ BASIN TOPLANTISI

Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

SADETTİN PARTİSİ İLE GÖRÜŞME

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Merkezi’nde Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya gelecek ve görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek.

ERDOĞAN’DAN ÖNEMLİ GÖREVLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’ne katılacak ve Kabine Toplantısı’na başkanlık edecek.

NAGİHAN İÇİN YÜRÜYÜŞ

Kadınlar, Kütahya’da istismara uğradıktan sonra öldürülen ve kuyuya atılan Nagihan Uyğur için Süreyya Operası önünde bir yürüyüş düzenleyecek.

EMEK, BARŞ VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ YÜRÜYÜŞÜ

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Levent’ten Erol Eğrek’in linç edilircesine dövüldüğü yere yürüyüş gerçekleştirecek.

SÜPER LİG MÜSABAKASI

Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor karşılaşması oynanacak.

Dışİşleri Bakanlığı TOPLANTISI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı yapılacak.