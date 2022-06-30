Umut İlkaya, yayınladığı videolarla viral oldu

Instagram, TikTok, Youtube gibi uygulama ve internet siteleri için birbirinden kreatif videolar üretip yayınlayan Umut İlkaya, Dubai’nin en ünlü sosyal medya kanallarının gözdesi oldu. @lovindubai, @dubai.travelers, @mydubai ve @visit.dubai gibi Instagram sayfaları tarafından birçok defa videoları paylaşılan İlkaya’nın Instagram’da ve Tiktok’ta yaklaşık 300 bin takipçisi bulunuyor.

Dubai’de yaşayan ünlü içerik üreticisinin Türkiye özelinde de birbirinden farklı video çalışmaları bulunuyor. Kapadokya’da yaptığı çekimlerle dikkatleri çeken İlkaya’nın her paylaşımı binlerce beğeni alıyor.

Video içeriği üretmenin bir meslekten çok hobi olduğunun altını çizen İlkaya, “Dubai’de birbirinden özel ikonik yerler var. Bu yerleri videoya almak ve yayın için hazırlamak benim için bir zevk. Hazırladığım içeriklerin beğenilmesi ve sosyal medyada elden ele yayılması ayrıca haz veren bir durum. Sadece Türkiye ve Dubai’de değil, dünyanın bir çok yerinden videolar hazırlayacağım ve yayınlayacağım” diye konuştu.