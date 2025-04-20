Umut Karalı, Kanalda Boğuldu, Hayatını Kaybetti

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Şanlıurfa’da, sıcak havadan bunalan 16 yaşındaki Umut Karalı, serinlemek amacıyla girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi yaşadı. Olay, öğle saatlerinde Gürpınar Mahallesi’nde bulunan sulama kanalında meydana geldi.

SULAMA KANALINDAKİ TEHLİKE

Edinilen bilgilere göre Umut Karalı, Devlet Su İşleri’ne ait olan sulama kanalına girdi. Bir müddet sonra suda çırpınmaya başlayan Karalı, gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonrası olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri yönlendirildi.

ARAMA VE KURTARMA ÇALIŞMALARI

Ekiplerin gerçekleştirmiş olduğu arama çalışmalarının ardından Umut Karalı sudan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci kapalı halde bulunan Karalı, ambulans içerisinde yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Karalı kurtarılamadı.

OTOPSİ VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Karalı’nın cenazesi, otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılarak sürecin detayları araştırılıyor.