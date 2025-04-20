Umut Karalı, Sulama Kanalında Boğuldu

OLAYIN GELİŞİMİ

Şanlıurfa’da, sıcak havanın etkisiyle serinlemek için sulama kanalına giren Umut Karalı (16), boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olay, öğle saatlerinde Gürpınar Mahallesi’nde bulunan sulama kanalında gerçekleşti. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan Umut Karalı, Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi ve kısa bir süre sonra suda çırpınmaya başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Umut Karalı, suda gözden kaybolduktan sonra çevredeki vatandaşlar tarafından acil durum ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve dalgıç ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonrasında Umut Karalı sudan çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

MÜDAHALE VE SONUÇ

Bilinci kapalı olan Karalı, ambulansta yapılan ilk müdahale sonrası Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Umut Karalı kurtarılamadı. Karalı’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.