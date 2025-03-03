Umut Nayir: Kritik Galibiyet Bizi Rahatlattı

UMUT NAYİR’DEN AÇIKLAMALAR

Konyaspor’un Trabzonspor’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından golcü oyuncu Umut Nayir, önemli sözler söyledi. “Maçın tek golünü attığım için kendi adıma mutluyum. Kritik haftalarda galip gelmek son derece önemliydi” diyerek galibiyetin önemine dikkat çekti.

KULÜP BASKISI VE STRES

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında elde edilen bu galibiyetin, son haftalarda artan stresi azalttığını ifade eden Nayir, “Son haftalarda rakiplerin almış olduğu sonuçlarla daha da stresli bir duruma dönmüştü. Geçen maçta yaşanan da bir olay vardı. İster istemez bu sebeplerden stres yükümüz artıyor” dedi. Oyunun genel atmosferinin iki takım için de iyi olamadığını belirtti ve “Sonuç olarak son dakikada da olsa galip geldiğimiz için mutluyuz. Bu galibiyet bizi bir nebze rahatlattı” şeklinde konuştu.

BASKI FUTBOLUN TEMEL UNSURU

Umut Nayir, futbolun temel unsurlarından biri olan baskının önemine de vurgu yaptı. “Aslında baskı futbolun temel unsuru. Özellikle de böyle kulüplerde baskı olmazsa olmaz. O yüzden de bu konuları bahane etmeden çok çalışıyoruz” ifadeleriyle takımın disiplinli çalışmasından bahsetti.