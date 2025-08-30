Umut O., Araçları Ateşe Verdi

Olayın Gelişimi

Güngören’de faaliyet gösteren bir işletmede 3 hafta önce işten ayrılan Umut O., alacakları olduğu iddiasıyla firmanın araçlarını ateşe verdi. Umut O.’nun olay anını cep telefonu ile kaydedip, bu görüntüleri firma sahiplerine göndermesi dikkati çekti. Olayın ardından umumi asayiş ekipleri tarafından yakalanan Umut O., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan incelemelerde firmanın araçlarında yaklaşık 1.5 milyon lira mali hasar tespit edildi.

Tehdit ve Ateşe Verme Eylemi

Dün sabah saat 02.00’de Merter, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Umut O. firmayı arayarak 120 bin lira alacağı olduğunu belirtti. Ancak firma sahipleri Hüseyin Yılmaz D. ve Mustafa D., bu konuda bir alacaklarının olmadığını ifade edince, Umut O. tehditler savurmaya başladı. Gece saatlerinde firmanın otoparkına giden Umut O., orada park halindeki iki aracı ateşe verdi. Olay anını cep telefonuyla kaydedip firma sahiplerine gönderdi.

Polis Müdahalesi ve Yakalanma

Ateşe verilme anını gören çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Umut O. emniyette yapılan sorgusunda suçunu kabul ederek, araçları ateşe verdiğini teslim etti. Olay sonrası adliyeye sevk edilen Umut O., ‘yağma-gasp’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarıyla tutuklandı.

Mali Hasar ve Toplumsal Tepkiler

Araçların ateşe verilmesiyle toplamda yaklaşık 1.5 milyon lira değerinde maddi kayba yol açıldığı bildirildi. Olay, çevre residents ve iş dünyasında büyük bir yankı bulurken, artan sosyal huzursuzluk ve böyle tehditkar davranışların toplum üzerindeki etkisi tartışma konusu oldu.