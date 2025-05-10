Umut Taha Başboğa, Kaymakamlık Ziyareti Yaptı

KAYMAKAM OLMA HEDEFİ

Van’ın Muradiye ilçesinde yaşayan Umut Taha Başboğa, kaymakamlık hayalini gerçekleştirmek için kısa bir süreliğine kaymakam koltuğunda oturdu. Yavuz Selim İlköğretim Okulu öğrencisi olan Umut, kaymakam olma arzusunu ve Kaymakam Melih Aydoğan ile görüşme isteğini babası Mehmet Şirin Başboğa’ya anlattı. Baba Başboğa’nın talebi Kaymakam Aydoğan tarafından kabul edildi.

İLÇEYE DAİR HAYALLERİ

Makamda ağırlanan Umut, ilçeye dair hayallerini ve projelerini paylaştı. Kaymakam olması halinde ilk olarak fakir ailelere yardım etmeyi planladığını belirten Umut, çocuklar için oyun parkı yapma niyetini de dile getirdi. Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, Umut’un ziyareti hakkında, “Yavuz Selim İlköğretim Okulu ikinci sınıf öğrencisi Umut’un velisi, bizlerle irtibata geçti ve Umut’un bizi ziyaret etmek istediğini söyledi. Bu şekilde irtibata geçmesiyle kendisini en kısa zamanda kaymakamlık makamında ağırlayacağımızı belirttik. Burada ağırlayarak kendisiyle bir araya geldik. Umut kaymakam olmak istediğini ve benimle tanışmak istediğini söylemişti. Kendisini makam aracıyla evden aldık ve burada misafir ettik,” ifadelerini kullandı.

DÜZENLİ ETKİNLİKLER

Kaymakam Aydoğan, Umut gibi çocukları sadece 23 Nisan’da değil, her zaman kaymakamlık makamında misafir ettiklerini söyleyerek, “Bu çocuklarımızla vakit geçiriyor, mesleğimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Umut, kaymakamlık projeleri hakkında bizlere bahsetti ve biz de bunları keyifle dinledik. Kendisiyle güzel bir gün geçirdik,” diye ekledi.

Umut Taha’nın babası Mehmet Şirin Başboğa, kaymakama teşekkür ederek, “Oğlumun kaymakamımıza büyük bir ilgisi var. İleride kendisi gibi bir mevki sahibi olmak istiyor. Oğlum, Kaymakama karşı duyduğu sevgiyi ve ilgiyi bana bile duymuyor. Kaymakam Melih Bey’in bize zaman ayırdığı için teşekkür ederim,” şeklinde konuştu. Umut Taha Başboğa ise kısa süreliğine kaymakam olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.