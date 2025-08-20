Umut Tanrıöver, Mezarı Başında Anıldı

OTOBÜS KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN MUHABİR ANILDI

Gaziantep’te yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybeden İhlas Haber Ajansı muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, ölümünün 3’üncü yıl dönümünde mezarı başında yapılan Kur’an-ı Kerim okuma ve dualarla hatırlandı. 20 Ağustos 2022’de meydana gelen bu trajik kazada, Umut Yakup Tanrıöver ve Muhammed Abdulkadir Esen ile birlikte 4’ü sağlık, 3’ü itfaiye personeli olmak üzere toplamda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

UNUTULMAZ ANILARLA ANILDI

Feci kazada yaşamını yitiren İHA muhabiri Umut Yakup Tanrıöver, anma programında yakınları ve sevenleri tarafından özlem ve dualarla anıldı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, “Meslektaşımız hem Umut kardeşimizi hem de Muhammed kardeşimizi anmak için buradayız. Onları özlemle, rahmetle ve dualarla andık burada. Aileleri bize emanet, biz onların acılarını paylaşıyoruz. Hiçbir zaman da yalnız bırakmayacağız” dedi.

KATILIMCILAR VE PROGRAMIN DETAYLARI

Şahinbey ilçesine bağlı kırsal Zeytinli Mahallesi mezarlığında düzenlenen anma etkinliğine Tanrıöver’in ailesi, yakınları, arkadaşları, basın mensupları ve Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ile İhlas Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın katıldı. Meral Ay, konuşmasının devamında, “Umut kardeşimiz ve Muhammed kardeşimiz meslek aşkıyla sahadaydılar. Tehlikeyi göze aldılar ve elim bir trafik kazasında kaybettik. İnşallah onları unutturmayacağız, unutmayacağız” şeklinde ifadeler kullandı.