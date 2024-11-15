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Spor

“Umut Ünlü Galatasaray’la İmza Attı”

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YÜZME BRANŞINDA BAŞARI GÖSTEREN ÜNLÜ, GALATASARAY’DA KALDI

Sarı-kırmızılı kulüpten gelen açıklamaya göre, Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda 50 ve 200 metre serbestte kazandığı altın madalyalarla dikkatleri çeken Umut Ünlü, kariyerine Galatasaray’da devam ediyor. Milli paralimpik yüzücüsü için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta bir imza töreni düzenlendi. Törende, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Bora Bahçetepe de yer aldı.

İMZA TÖRENİ VE MÜZE ZİYARETİ

Sporculuk kariyerine Galatasaray’da devam etme kararı alan milli paralimpik yüzücü Umut Ünlü, imza töreninin ardından stattaki müzeyi ziyaret etti. Bu adaylık, Galatasaray taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı ve Umut’un gelecekteki başarıları için birçok kişi umutla bekliyor.

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