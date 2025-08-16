Umut Yılmaz, AK Parti’ye katıldı

UMUT YILMAZ’IN AK PARTİ’YE KATILIMI

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek Ak Parti’ye geçen Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Gaziantep’te partililer tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Katılımının ilk ardından AK Parti Gaziantep İl Başkanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette, AK Parti Gaziantep İl Başkanı ve partililer Yılmaz’ı karşıladı. Parti binasında düzenlenen bu ziyarette, Yılmaz’a çiçek takdim edildi.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

İl binasında gerçekleştirdiği konuşmasında Umut Yılmaz, AK Parti’nin içinde birbirine ihanet edenlerin ve çamur atanların olmadığını belirtiyor, kardeşlik ve beraberlik anlayışının hâkim olduğunu ifade ediyor. Gaziantep’e hizmet etmek için kaldığı yerden devam edeceğini söyleyen Yılmaz, “Bizim davamız ‘Kudüs ağlarken ben gülemem’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın davasıdır. Bizim davamız 15 Temmuz’da tankların namlusunu şakağına dayadığında gelecekleri varsa görecekleri de var diyen Cumhurbaşkanının davasıdır” dedi.

GAZİANTEP İÇİN YENİDEN BAŞLAMA İFADELERİ

Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “Bu saatten sonra bu davanın sizler gibi bir neferi, bir ortağıyız. Gençler, çok şanslısınız, Recep Tayyip Erdoğan sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir. Kendisine bir kez daha memleketimden teşekkür ederim. Çünkü beni bu yolda sizin gibi vefakâr, cefakâr gerçek Müslümanlarla birlikte bu yola koyduğu için.” Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı ve diğer belediye başkanlarıyla birlikte Gaziantep’i karış karış gezerek AK Parti’yi yeniden güçlendireceklerini vurguladı.

Umut Yılmaz, konuşmasının sonunda, “Burası benim yuvamdır. Ben de bu yuvanın sizler gibi bir evladıyım. Bu yuvada birbirine ihanet etmek yok. Birbirine çamur atmak yok. Bu yuvada kardeşlik var. Birlik var beraberlik var. Bu mücadele bu ekiple kaldığı yerden devam edecek” ifadeleriyle birlik mesajını pekiştirdi.