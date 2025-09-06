Umutla Çaresizlik Arasında Bekleyiş Var

Birçok kişi, umut ve çaresizlik arasında, bilinçleri tamamen kapalı bir halde, bilinmeyen bir evrende uyku durumunda kalıyor. Sevdikleri etraflarında bekleyip, herhangi bir iyileşme ya da bilincin geri dönmesine dair işaretler arıyor. Ancak bu bekleyiş yıllar sürebiliyor ve sonuç ölümle bitebiliyor. Suudi Prens El Velid bin Halid Talal, 19 Temmuz’daki vefatına kadar 20 yıl komada kaldı. Prensin durumu, tarihte kayıtlara geçmiş en uzun süreli koma durumu değil. Farklı nedenlerle meydana gelmiş daha ilginç koma vakaları da mevcut. Bazı kişiler komadan uyanırken, bazıları ise hala koma uykusuna devam ediyor. Komanın ne olduğunu, normal uyku ile karşılaştırarak açıklamak gerekiyor.

KOMANIN TANIMI VE FARKLILIKLARI

Koma ve uyku durumu, her iki durumda da insanların bilinçlerini kaybetmelerini ifade ediyor. Ancak bu durumların süresi ve bilincin kaybı derecesi farklılık gösteriyor. Her iki durumda da normal nefes alımı ve kalp atışı devam ediyor. Tıbbi olarak koma, insan beyninin hiçbir dış uyarana tepki vermediği ve bilincin tamamen kaybolduğu bir durum olarak tanımlanıyor. Beyindeki bilinç, farkındalık ve kişilikle ilgili alanların hasar alması sonucunda meydana geliyor. Bunun nedenleri arasında beyin kanaması, kaza ve çeşitli hastalıklar yer alıyor. Normal uyku durumunda dış uyarıcılara tepki verebiliyoruz. Uykunun işlevi dinlenmek ve enerji toplamakken, komada olan bir kişi ise anlamlı tepkiler veremiyor, gözleriyle bir şeyi takip edemiyor ya da seslere karşı bir tepki veremiyor. Uzun komalara dört haftadan fazla kalanlar için, 12 aydan fazla kalanlar içinse kalıcı koma terimi kullanılıyor. Kalıcı komadan çıkmak zor ama imkansız değil. Şuur kaybına neden olan bir başka durum ise beyin ölümü. Bu durumda beyin o kadar hasar almış olur ki, kişiler kendi başlarına nefes alamıyor ve solunum cihazlarına bağlı kalmak zorunda kalıyorlar. Ancak Amerikalı doktorlara göre, insanlar komadayken yaşamsal işlevlerini sürdürebiliyor. Buna gebelik durumu da dahil.

TARİHİ KOMALAR

2019 yılında, ABD’nin Arizona eyaletinde polis, 10 yıldır komada kalan bir kadının hamile kaldığını ve bebeğin sağlıklı bir şekilde doğduğunu duyurmuştu. Portekiz’de de 2019 yılında hamileyken astım nöbeti geçiren bir kadın, 32 haftalık hamilelik sürecinden sonra Salvador adında bir bebek dünyaya getirmişti. Guinness Rekorlar Kitabı’na göre tarihte kaydedilen en uzun süre komada kalan kişi “Pamuk Prenses” olarak bilinen Amerikalı aktris Edwarda O’Bara. O’Bara, 1953 yılında doğmuş ve 42 yıl komada kalmıştı. Ailesi hiçbir zaman umudunu kaybetmedi fakat 2012’de 59 yaşında hayatını kaybetti.

Komaya girip, ölümle sonuçlanan başka önemli vakalardan biri ise Elaine Esposito. “Uyuyan güzel” olarak bilinen Esposito, 3 Aralık 1934’te doğmuş, bir gün altı yaşındayken apandisit ağrısı nedeniyle hastaneye yatırılmış ve 1941’de komaya girmişti. 37 yıl boyunca komada kalan Esposito’nun ölümü 25 Kasım 1978’de açıklandı. Komadan sonra hayatını kaybeden en meşhur kişilerden biri de eski İsrail Başbakanı Ariel Şaron. Şaron, 8 yıl komada kaldıktan sonra 85 yaşında vefat etti. İlk olarak hafif bir felç geçiren Şaron, 18 Aralık 2005’te hastaneye yatırıldı. Hızla iyileşme gösterdi ancak 4 Aralık 2006’da ağır bir inme geçirince komaya girdi.

KOMADAN UYANANLAR

Amerikalı milyoner Sony von Bulow, Eylül 1931’de doğdu ve 1980 yılının Aralık ayından 6 Aralık 2008’e kadar yaklaşık 28 yıl komada kaldı. Ölümle sonuçlanan en ilginç koma vakalarından biri Terry Wallis’inki oldu. Temmuz 1984’te yaşadığı trafik kazasından sonra 20 yıl boyunca komada kaldı. 12 Haziran 2003’te uyandı fakat aynı gün hayatını kaybetti. Liverpool’dan İngiliz genç Anthony Bland, 15 Nisan 1989’daki Hillsborough faciasının kurbanlarındandı ve 17 yaşında ağır bir beyin hasarı almıştı. 3 Mart 1993’e kadar solunum cihazı ile hayatta tutuldu.

Komaya neden olan durumlar arasında bazı kötü alışkanlıklar da yer alıyor. Amerikalı Karen Ann Quinlan, 10 yıl komada kaldı. 14 Nisan 1975’te yaptıkları bir gece gezmesinde alkol ve sakinleştiriciler aldıktan sonra komaya girdi. Anne ve babası, beş ay sonra kızlarının hayatını sonlandırmak istedi. Ancak doktorlar ona yaşatmak için ısrar etti. On yıl boyunca komada kalan Quinlan, 11 Haziran 1985’te akciğer yetmezliği yüzünden yaşamını yitirdi.

Ateşli silah yaralanmaları da komaya yol açan bir diğer durum. Amerikalı polis memuru Gary Dockery, 17 Eylül 1988’de vurulması sonucunda sekiz yıl komada kaldı. 1996’daki ameliyatından sonra birden uyandı fakat mucizeler kısa sürdü ve 18 saat sonra hayatını kaybetti. Ancak komaya girip, çıkıp iyileşen birçok insan da mevcut. En uzun süre komada kalıp uyanan kişi Amerikalı Leonard Lowy. 1939 doğumlu Lowy, 1939’dan 1969’a kadar komada kalmıştı. Dr. Oliver Sacks, Lowy ve İspanyol Gribi nedeniyle komaya giren birçok hastayı levodopa adlı ilacı kullanarak hayata döndürdü. Uzun süre komada kalıp uyanan bir diğer kişi ise Kanadalı Annie Shapiro. 1913 doğumlu Shapiro, 1973’te felç geçirdi ve 29 yıl komada kaldı. 1992’de komadan uyandı ve 2003’teki ölümüne kadar 11 yıl daha yaşadı.

Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı Münire Abdullah, 1991’de yaşadığı trafik kazasından sonra tam 27 yıl komada kaldı. 2018’de bir gün aniden uyandı ve hala hayatta. Amerikalı Terry Wallis ise 19 yıl komada kaldı, 1984’teki bir kazada başından yaralandı ve 2003’te uyandı, 2022’de yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Thomas Hill’in hikayesi de 2010’daki intihar girişimiyle başlıyor. Girişim başarısız olsa da 12 yıl boyunca komada kaldı ve 2022’de uyandı. 1988 doğumlu Hill hala hayatta. 1961 doğumlu itfaiyeci Donald Herbert, 1996’da bir binanın çökmesi sonucu komaya girdi. 2005’te komadan uyandı ve 44 yaşında zatürreden öldü. Polonyalı demiryolu işçisi Jan Grzybski, bir kaza sonucu dört yıl komada kaldı. 1991’de uyandı ve 2008’e kadar yaşamına devam etti. 1970 doğumlu Amerikalı Wanda Palmer, Haziran 2020’de bilinmeyen bir saldırgan tarafından dövülmesi sonucu komaya girdi. İki yıl komada kaldıktan sonra her şeyin özeti olarak uyanmış ve saldırganın kardeşi Daniel olduğunu öğrenmiştir. Daniel tutuklandı ve birkaç gün sonra hapiste öldü. Wanda ise hala hayatta.