Umutsuz Davalar İçin Duruşmalar Yapılacak

UMUT DAVASI DURUŞMASI

10.00 – Gazeteci Uğur Mumcu suikastının da aralarında olduğu 22 faili meçhul cinayeti kapsayan Umut Davası duruşması, 4. Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilecek. (ANKARA)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

11.00 – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TRT World Forum etkinliği sırasında eylem yapan 9 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. (İSTANBUL)

CHP BASIN TOPLANTISI

11.30 – CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

AVUKAT BURAK SALDIROĞLU AÇIKLAMASI

12.15 – “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan avukat Burak Saldıroğlu için, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri avukatlar Çağlayan’da, İstanbul Adliyesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

CHP MERKEZ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

13.00 – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin çevrimiçi gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu Toplantısına başkanlık edecek.

ZAFER PARTİSİ BASIN TOPLANTISI

13.30 – Zafer Partisi Sözcüsü Azmi Karamahmutoğlu, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ / ANKARA)

SADET PARTİSİ GÖRÜŞME VE BASIN TOPLANTISI

14.00 – Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Anahtar Parti Genel Merkezi’nde Yavuz Ağıralioğlu ile bir araya gelecek ve görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN ETKİNLİKLER

14.30 – 16.00 – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni’ne katılacak ve Kabine Toplantısı’na başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / ANKARA)

NAGİHAN UYGUR İÇİN YÜRÜYÜŞ

18.00 – Kadınlar, Kütahya’da istismara uğradıktan sonra öldürülen ve kuyuya atılan Nagihan Uyğur için Süreyya Operası önünde bir yürüyüş gerçekleştirecek. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

EROL EĞREK İÇİN YÜRÜYÜŞ

19.00 – İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Levent’ten Erol Eğrek’in linç edilircesine dövüldüğü yere yürüyüş yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ – CANLI / İSTANBUL)

TRENDYOL SÜPER LİG MAÇI

20.00 – Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Bellona Kayserispor ile Onvo Antalyaspor karşılaşması oynanacak. (KAYSERİ)

TÜRKİYE-ÜRDÜN-SURİYE GÖRÜŞMESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirilecek. (ANKARA)