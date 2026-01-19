Umuttepe Kış Manzarasıyla Beyaza Büründü

umuttepe-kis-manzarasiyla-beyaza-burundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarıların ardından, Kocaeli genelinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Bu yağış, kentin yüksek kesimlerini hızla beyaz bir örtüyle kapladı.

UMUTTEPE’DE KIŞ MANZARASI

İzmit ilçesinin Umuttepe mevkisi, kar yağışının etkisiyle tamamen beyaza büründü. Bölgedeki ormanlık alanlar ve çevredeki yapılar, karın yarattığı güzel manzaralarla dikkatleri üzerine çekti.

VATANDAŞLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Kentteki önemli yeşil alanlardan biri olan Kent Ormanı’na gelen vatandaşlar, kızak kayarak ve kar topu oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı.

BEYAZ ÖRTÜ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Karla kaplı ormanlık alanlar ve binalar, dron ile havadan görüntülenerek eşsiz kış manzaraları kaydedildi. Öte yandan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana yollar ve bağlantı yollarında ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmaması için tuzlama ve kar küreme çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

