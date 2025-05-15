Un Fabrikasında Patlama, 1 İşçi Hayatını Kaybetti

PATLAMADA AĞIR YARALANAN İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Mimar Sinan Mahallesi Erzurumdedeki Caddesi’nde yer alan un fabrikasının paketleme ünitesinde 6 Mayıs sabahı gerçekleşen patlama, işçiler arasında büyük bir panik oluşturdu. 47 yaşındaki işçi Zülfikar Tutuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Tutuş, maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi işlemleri için morga götürüldü.

TEDAVİSİ SÜREN YARALI İŞÇİLER VAR

Patlamada yaralanan diğer işçilerden 6’sı taburcu edilirken, Ali T. (41) ve Gazi K. (46) adlı işçilerin yanık ünitesinde tedavileri devam ediyor. Patlamanın nedenine dair yetkililerden açıklama bekleniyor. Fabrikada yaşanan hasarın boyutu da merak konusu.