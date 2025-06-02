Ünal Ailesi, Organik Fideler Üretiyor

ATA TOHUMU İLE ORGANİK FİDE ÜRETİMİ

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, ata tohumuyla organik fide üretimi gerçekleştiren Ünal ailesi, yüksek rakımlı arazilerinde doğal yöntemlerle yetiştirdikleri fideleri Türkiye’nin 81 iline ulaştırıyor. Ziraat yüksek mühendisi Mirzat Ünal ve babası Mirgün Ünal, Eğriekin Mahallesi’nde 12 dönümlük bir alanda kurdukları tesiste yılda yaklaşık bir milyon fide üretiyor.

ÜRETİM SÜRECİ VE YENİ PROJELER

Şubat ayında başlayan tohum atımı süreci, haziran ortalarına kadar devam ediyor. Mirzat Ünal, ata tohumlarının nesilden nesle aktarıldığını ve bu tohumlardan alınan ürünlerin yeniden tohumluk olarak kullanılabildiğini belirtiyor. Fidelerin yalnızca doğal olmasıyla kalmayıp, çiftçilerin kendi üretim döngülerini sürdürebilmeleri açısından da öneme sahip olduğunu ifade eden Ünal, “Bu yıl bir ilk olarak Bayburt’tan coğrafi işaretli tarhun talebi aldık. Bu ürünü bölgemizde denemeye başladık. Adaptasyon sağlanırsa bu bitki için de yeni bir üretim noktası olabiliriz” diyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM ÖRNEKLERİ

Ünal, mevcut üretim modellerinin sürdürülebilir tarım açısından örnek teşkil ettiğini vurguluyor. Ata tohumunun yaygınlaştırılmasının ve zirai ilaçlardan mümkün olduğunca kaçınılmasının şart olduğunu dile getiriyor. Aynı zamanda, Orta Anadolu’da yaşanan kuraklık sorununa dikkat çekerek, gelecekte hedeflerinin daha az su gerektiren ve kuraklığa dayanıklı fideler yetiştirmek olduğunu ekliyor.