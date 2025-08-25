Ünal Çınar, Kolonya Müzesini İstiyor

EMEKLİ MÜHENDİSTEN KOLEKSİYON HAYALİ

İZMİR’DE, 69 YAŞINDAKİ EMEKLİ ELEKTRİK MÜHENDİSİ ÜNAL ÇINAR, 1886 YILINDAN BU YANA ÜRETİLEN 3 BİNİ AŞKIN KOLONYA ŞİŞESİNİ KENDİ KOLEKSİYONUNDA BİR ARAYA GETİRDİ. ÇINAR’IN BU MERAKI, 25 YIL ÖNCE BİR EV HEDİYESİ İLE BAŞLADI VE BUGÜN BİR MÜZE HAYALİNE DÖNÜŞTÜ. Çınar, tarih boyunca üretilen birçok kolonya ve şişesine sahip. Çocuk yaşlardan itibaren çeşitli eşyaları biriktirmeye başlayan Çınar, koleksiyonculuğa ev hediyesi olan bir kolonya şişesi ile giriş yaptığını belirtiyor.

KOLONYA ÇEŞİTLERİ VE TARİHİ

Ünal Çınar, şu an koleksiyonunda 3 binden fazla farklı kolonya şişesi ve 160 çeşit çeşitli kolonya bulunuyor. Özellikle nadir bulunan ve geçmişten günümüze kadar üretilen tüm kolonyaların onun koleksiyonunda yer aldığını ifade ediyor. Bu şişeleri şehir şehir gezerek antika pazarlarından biriktirdiğini aktarıyor. En eski kolonyasının 1886 yılında üretilen lavanta kokulu kolonya olduğunu vurgulayan Çınar, günümüze kadar gelen tüm kolonya çeşitlerini topladığını açıklıyor.

MÜZE HAYALİ VE ÖZEL PARÇALAR

Lavanta, yasemin, şipir ve buket gibi birçok kolonya çeşidinin elinde bulunduğunu dile getiren Çınar, “İzmir’e özgü olan altın damla, Balıkesir’in beyaz zambak kolonyası ve Sındırgı’nın çam kolonyası, Düzce’nin ise tütün kolonyası meşhurdur. Tüm bunlar benim koleksiyonumda mevcut. Ayrıca at arabası, gemi ve çocuk figürleri gibi çeşitli taşıt araçları temalı kolonya şişeleri de mevcut,” dedi. Geçmişte 1925’te Hasan Şevki Bey tarafından kurulan Hassan Milli Kolonya Fabrikası’ndan Atatürk’e hediye edilen ve dünyada sadece üç tane bulunan özel kolonya kutusunun da kendisinde bulunduğunu aktardı.