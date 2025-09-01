Ünal Üstel, Akar’a teşekkür etti

KOPENHAG’DAKİ KONFERANSTA TEŞEKKÜR

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da düzenlenen bir uluslararası konferansta, Hulusi Akar’ın Kıbrıs Türk halkının davasını cesaretle savunmasına teşekkür etti. Açıklamalarında, Akar’ın hem tarihi gerçeklere vurgu yaptığına hem de Kıbrıs Türk halkının haklı davasına yönelik yaptığı katkıya önem verdi.

ELAM ÜYESİNE ŞİDDETLE KINAMA

Ünal Üstel, aynı zamanda ELAM mensubu ve Avrupa Parlamentosu Üyesi Geadis Geadi’nin yaptığı açıklamaları şiddetle kınadı. Üstel, bu tür ithamların hem Ada’daki durumu hem de Avrupa’daki değerleri olumsuz etkilediğini belirtti. “Bu tür söylemler, sadece Ada’da değil, Avrupa değerleri içinde de ayrımcılığa ve kutuplaşmaya hizmet etmektedir.” dedi.

KIBRIS TÜRK HALKINA DESTEK VURGUSU

Bağlam içinde, Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin garantörlüğü ve desteğiyle barış, huzur ve istikrar yolunda ilerlediğini vurguladı. Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının tarihi çarpıtmalara karşı mücadele edeceğini belirterek, “Tarihi çarpıtma çabaları ne haklı davamızdan bizi alıkoyabilir ne de Doğu Akdeniz’deki meşru haklarımızdan geri adım attırabilir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hulusi Akar’a bir kez daha teşekkür ederek, uluslararası toplumu nefret söylemlerine karşı adalet ve gerçeklerden yana tavır almaya davet etti.