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Ünal Üstel, Terörsüz Türkiye’yi Duyurdu

KKTC BAŞBAKANI’NDAN TARİHİ AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek, Türkiye’yi hedef alan bölücü terörün uzun bir süre sonra resmi olarak sona erdiğini açıkladı. Üstel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Terörsüz Türkiye” sürecine dair önemli bilgiler verdi.

TÜRKİYE’DE BİR BİRLİK VE GÜÇLÜ DURUŞ

Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinin ve “Terörsüz Türkiye” vizyonunun somut sonuçlar doğurduğunu belirtti. Ayrıca, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin güçlü duruşu ve Cumhur İttifakı’nın birlikteliğinin bu başarının temelini oluşturduğunu ifade etti. Terör örgütü PKK’nın silahlı mücadeleyi sonlandırmasının ve kendini feshetmesinin, Türk milleti açısından tarihi bir zafer olduğunu vurguladı.

BARIŞ VE İSTİKRAR UMUDU

Üstel, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının yalnızca Türkiye için değil, tüm bölge için barış, huzur ve istikrarın umudu olduğunu dile getirdi. Yarım asırdır süregelen bölücü terörün sona ermesi, KKTC Başbakanı tarafından büyük bir gelişme olarak değerlendirilirken, bu durumun bölgedeki olumlu yansımaları merakla bekleniyor.

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