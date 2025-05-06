Unff Başkanı, Ormanlara Yatırım Yapılmalı Dedi

ORMANLARA YATIRIM YAPILMASI GEREKEN BİR KONUDUR

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı İsmail Belen, sağlıklı ormanlara yatırımın kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Belen, bu bağlamda daha fazla finansman, yenilikçi yaklaşımlar, bilim ve teknolojiye destek ile kapasite geliştirmenin önem taşıdığını ifade etti. Belen, BM 20. Orman Forumu’nun açılış konuşmasını gerçekleştirerek, forumun sıradışı bir platform olduğunu belirtti. Ormanla ilgili tüm konulara odaklanan ve evrensel üyeliğe sahip tek küresel hükümetler arası platform olduğunu belirten Belen, forumun uluslararası düzenlemenin merkezinde yer aldığını aktardı. “Kuruluşundan bu yana Forum, sürdürülebilir orman yönetimine yönelik siyasi taahhüdü teşvik etmiş, BM sistemi içindeki ve dışındaki ülkeler ve kurumlar arasında işbirliğini güçlendirmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

KÜRESEL GELİŞMELERİN ÖNEMİ

1992’de Rio de Janeiro’da kabul edilen “Orman İlkeleri” sonrası Forum’un kaydettiği önemli ilerlemeleri dile getiren Belen, ayrıca Forumun, BM Genel Kurulu tarafından kabul edilen uluslararası orman aracı ve küresel orman stratejik planı gibi küresel politika çerçeveleri üzerinde anlaşan ilk hükümetler arası organ olduğunu açıkladı. BM 19. Orman Forumu’ndan bu yana ormanlarla ilgili daha fazla küresel gelişme yaşandığına dikkat çeken Belen, “Bu gelişmeler, ormanların küresel sorunların çözümündeki kritik rolünü bir kez daha ortaya koymaktadır.” diyerek, ormanların önemini vurguladı.

MALİ KRİZ VE SORUNLAR

Diğer yandan, BM’nin ciddi bir mali krizle karşı karşıya olduğunu belirten Belen, bu durumun kuruluşun tüm çalışma alanlarını etkilediğini ifade etti. Belen, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, arazi tahribatı ve yoksullukla mücadelede ormanların ve sürdürülebilir orman yönetiminin öncülük etmesi gerektiğini dile getirerek, “Sağlıklı ormanlara yatırım yapmamız gerekiyor.” dedi. Bu yatırımın daha fazla finansman ve yenilikçi yaklaşımlar, bilim ve teknolojiye destek ile kapasite geliştirmeyi kapsaması gerektiğini belirtti.

GÜÇLÜ KATILIM VE BİLGİ PAYLAŞIMI

Belen, ayrıca sürece orman sahipleri, küçük çiftçiler, yerli halklar, yerel topluluklar, kadınlar ve gençlerin güçlü katılımının gerektiğini vurguladı. Veriye, bilgiye ve iyi uygulamalara erişimin artırılması gerektiğini ifade eden Belen, bunun için ormanlara ilişkin bilgi açıklarının kapatılması gerektiğini aktardı. “Özellikle orman çalışmaları için finansman ve destek sağlayan aktörlerle daha güçlü ortaklıkların kurulması gerekiyor.” diyerek, bu amacın önemini belirtti. Belen, Forum’da alınacak kararların gerçek değişime ilham vereceğine inandığını belirterek, “Bu Forum, yalnızca bir müzakere alanı değildir. Aynı zamanda güven inşa etme, bilgi paylaşımı ve küresel dayanışmayı güçlendirme zemini niteliğindedir.” ifadesini kullandı.

UNFF’İN KURULUŞU VE GÖREVLERİ

UNFF, 2000 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından kuruldu. Ormanların sürdürülebilir yönetimi, korunması ve kalkınması konusunda küresel düzeyde işbirliğini teşvik eden hükümetler arası bir platform olarak öne çıkıyor. Tüm BM ülkelerinin üye olduğu Forum, ormanların sürdürülebilir yönetimini teşvik etme, ülkeler arasında politika uyumu sağlama, kaynak ve bilgi paylaşımını destekleme ve ormanlarla ilgili küresel hedeflerin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.