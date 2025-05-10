Unff20 Sonunda Tamamlandı, Başarıyla

BM ORMAN FORUMU SONUÇLANDI

New York’taki Birleşmiş Milletler merkezinde geçen bir haftanın ardından, Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi İsmail Belen’in başkanlık yaptığı BM Orman Forumu (UNFF20) sona erdi. 20’ncisi düzenlenen forumda, katılımcılar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmak, iklim dayanıklılığını sağlamak, biyolojik çeşitlilik kaybıyla ve çölleşmeyle mücadele etmek adına ormanların önemi hakkında çeşitli oturumlar gerçekleştirdi.

BELEN’DEN KAPANIŞ AÇIKLAMASI

Forumun başkanlığını yürüten İsmail Belen, kapanış konuşmasında üye devletlerin delegelerine katılımları için teşekkür etti. “Ormanlara ve ortak geleceğe olan güçlü bağlılıkları ve işbirlikleri” şeklinde ifade eden Belen, forumda yapılan tartışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her birimiz dimdik ve özgür duran bir ağaç kadar bağımsız bir şekilde konuştuk, bir orman gibi de uyum içinde birlikte çalıştık.” dedi. Belen, forum süresince güven, dostluk ve amaç atmosferi içinde geçirdiklerini belirtti ve “Güvende ve güçlü kalın, ormanın ruhu içimizden eksilmesin.” ifadelerini kullandı.

FORUMUN ÖNEMLİ ÇIKTILARI

UNFF20’in temel çıktısı olan “Başkanın Özeti” oybirliği ile kabul edildi ve UNFF21’in 11-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında yine New York’ta düzenlenmesi kararlaştırıldı. Forumun ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Belen, kendisine verilen bu önemli görev için minnettar olduğunu belirtti. Bir hafta boyunca başarılı bir forum gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, Avusturya, Brezilya, Endonezya, Malezya, Suudi Arabistan, Özbekistan ve Rusya gibi birçok ülke delegasyonu ile ikili görüşmeler yapma fırsatı bulduklarını ifade etti.

UNFF’İN KURULUŞU VE HEDEFLERİ

UNFF, 2000 yılında BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi tarafından kuruldu. Ormanların sürdürülebilir yönetimi, korunması ve kalkınması için küresel düzeyde işbirliğini teşvik eden hükümetler arası bir platform olarak dikkat çekiyor. Tüm BM ülkelerinin üye olduğu forum, ormanların sürdürülebilir yönetimini teşvik etme, ülkeler arasında politika uyumunu sağlama, bilgi ve kaynak paylaşımını destekleme ile ormanlarla ilgili küresel hedeflerin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.