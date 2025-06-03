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Unhcr, 500.000 Afgan Mülteci Döndü

AFGAN MÜLTECİLERİN ÜLKE DÖNÜŞÜ

Kabil’den gelen haberlere göre, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), nisan ve mayıs aylarında yaklaşık 500.000 Afgan mültecinin komşu ülkeler olan Pakistan ve İran’dan Afganistan’a geri döndüğünü duyuruyor.

GERİ DÖNÜŞ SAYISI ARTIYOR

UNHCR tarafından paylaşılan bilgilere göre, bu geri dönüş, ülkede sürdürülen iyileştirme çabalarıyla ilişkilendiriliyor. Yetkililer, bu mültecilerin yurda dönüşünün Afganistan’da karşılaşılan zorlukları azaltma potansiyeli taşıdığını ifade ediyor.

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