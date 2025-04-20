UNICEF, Gazze’deki Çocukların Hayatta Kalmasını Belirtti

UNICEF AÇIKLAMALARI

UNICEF, Gazze’deki çocukların hayatta kalmasının, ateşkesin yeniden sağlanmasına ve Gazze’ye yardım girmesine bağlı olduğunu duyuruyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, Gazze’de yenidoğanların tedavi edildiği çocuk hastanelerinin yeterli tıbbi donanım eksikliği yaşadığı ve son derece zor şartlar altında çalıştığı ifade ediliyor.

İNSANİ YARDIM GEREKEN BİR KONU

Açıklamada, Gazze’deki çocukların hayatta kalmasını sağlamak için insani yardım girişine yeniden izin verilmesinin gerektiği vurgulanıyor. Bu durum, bölgedeki çocukların sağlık ve yaşam koşullarının iyileşmesi açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor.