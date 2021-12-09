UNİCEF: Koronavirüs tarihimizdeki en ağır kriz

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNİCEF), koronavirüs pandemisinin tarihin en ağır krizi olduğunu söyledi.

UNICEF tarihinde gördüğü en kötü krizin koronavirüs pandemisi olduğunu açıkladı. Örgütün hazırladığı rapora göre pandemi sebebiyle, dünya çapında 100 milyon çocuk daha yoksulluğa sürüklenmiş durumda.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs pandemisinin, örgütün 75 yıllık tarihinde yaşadığı en kötü kriz olduğu ve salgının on yıllardır yoksulluk, eğitime erişim, beslenme ve psikolojik refah gibi kilit konularda kaydettiği ilerlemeyi baltaladığı belirtildi.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, koronavirüsün geniş bir alana yayılan etkisinin giderek derinleştiğini kaydederek, bunun yoksulluğu ve eşitsizliği artırdığını ve çocukların haklarını tehdit ettiğini söyledi.

“Açlık çeken, okula gidemeyen, istismara uğrayan, yoksulluk içinde yaşayan ve evliliğe zorlanan çocuk sayısı artarken, sağlık hizmetleri, aşı, yeterli gıda ve temel hizmetlere erişimi olan çocuk sayısı azalıyor” diyen Fore, “ileriye bakmamız gereken bir yılda geriye gidiyoruz” söyleminde bulundu.

Fore birçok alanda pandemi döneminde yaşanan gerilemenin, yeniden eski seviyesine dönmesinin ise en iyimser tahminle 7-8 yıl alabileceğini ifade etti.

Fore ayrıca açıklamasında, “Pandemide çatışmalar büyüdü ve iklim değişikliği daha da kötüleşti, çocukları önceleyen bir yaklaşım daha önce hiç bu kadar önemli olmamıştı” diyerek, “Bir yol ayrımındayız. Hükümetler, bağışçılar ve diğer kuruluşlarla önümüzdeki 75 yıl için ortak yolumuzu çizmeye başlarken, yatırımlar konusunda çocukları ilk sırada, kesintilerde ise son sırada tutmalıyız. Geleceğimizin umudu şimdiki zamanda yarattığımız önceliklerde yatıyor” ifadesini kullandı.