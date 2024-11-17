“UNICEF Temsilcisinden Gazze ve Lübnan Çağrısı”

DÜNYA İSRAİL İŞGALİNE DİKKAT ÇEKİYOR

ABD seçimlerinin ardından dünya, İsrail’in işgali altındaki Lübnan ve Gazze’ye yeniden odaklandı. Lübnan’da aylarca süren işgalde ve Gazze Şeridi’nde bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda, hayatını kaybedenlerin çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Birleşmiş Milletler’in uyarıları ise İsrail ve Batı tarafından hâlâ göz ardı ediliyor.

UNICEF’TEN KORKUTAN AÇIKLAMA

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’in sözcüsü James Elder, Gazze’de İsrail saldırıları sonucu çok sayıda çocuğun öldüğüne ve sakat kaldığına dikkat çekerek, aynı acı manzaraların Lübnan’da da devam ettiğini ifade etti. BM yetkilisi, Gazze ve Lübnan’daki çocuklara yönelik savaşın durdurulması çağrısında bulunarak, “Çığlık mı atsam, ağlasam mı bilmiyorum” şeklinde duygularını aktardı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SALDIRILAR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in ‘sınır tanımaz’ şiddetini kınadı. Lübnan’ın doğusundaki Baalbek bölgesindeki bir sivil savunma merkezine yapılan hava saldırısında en az 12 sağlık görevlisinin yaşamını yitirmesinin ardından, Ghebreyesus, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar artık normal hale geldi” ifadesini kullandı. Bu tür saldırıların her yerde sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.