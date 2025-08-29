Unicoin, SEC Davasına Yanıt Verdi

UNICOIN’UN SAVUNMASI

Kripto yatırım platformu Unicoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) başlattığı 100 milyon dolarlık dolandırıcılık davasına yanıtını üç ay sonra verdi. Şirket, New York’taki federal mahkemeye sunduğu savunmasında, SEC’in kendi beyanlarını çarpıttığını ve iddialarını “temelsiz” kanıtlarla desteklediğini dile getirdi. Unicoin, SEC’in dava dilekçesinde yer alan iddiaların, şirketin rutin finansal projeksiyonlarını “aldatma girişimi” gibi sunduğunu savundu. “SEC, en temel risk uyarılarımızı göz ardı ederek ifadelerimizi bağlamından kopardı” ifadesine yer verildi.

DOLANDIRICILIK İDDİALARI

Unicoin, menkul kıymet dolandırıcılığı iddialarının geçerliliği için “yatırımcıları etkileyecek kasıtlı bir yanlış beyan” bulunması gerektiğini belirtilirken, risklerin açıkça paylaşıldığını savundu. Şirket, SEC’in dosyasının “motive edici bir gerekçe içermediğini ve tamamen semantik oyunlara dayalı” olduğunu ifade etti. SEC, mayıs ayında açtığı davada Unicoin ve yöneticilerini, yatırımcılara sertifikalar aracılığıyla hak satarken yanıltıcı beyanlarda bulunmakla suçladı. Düzenleyici kuruma göre, şirket, tokenlarının ve sertifikalarının milyarlarca dolarlık gerçek dünya varlıklarıyla desteklendiğini belirtti. Ancak bu varlıkların değeri, iddia edilen miktardan çok daha düşük olduğu ileri sürüldü.

TOKEN VE SERTİFİKALAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Ayrıca, satılan sertifika miktarının 3 milyar dolar yerine 110 milyon dolar olarak gösterildiği bilgisi dikkat çekti. Unicoin, savunmasında söz konusu tokenların henüz oluşturulmadığını ve dolayısıyla bunların “tamamen varlık teminatlı yatırım aracı” olarak sunulmasının mümkün olmadığını belirtti. Şirket, SEC’in gayrimenkul anlaşmalarındaki değerlemeleri de yanlış yorumladığını öne sürdü. Unicoin, davanın düşürülmesini talep ederken, SEC’in bu süreçte “ileri dönük iyimser açıklamaları” dahi yanlış yansıttığını iddia etti. Şirket, davanın devam etmesinin kendi tokenlarını piyasaya sürmesini engellediğini ve bunun da yatırımcılar için zarar verici sonuçlar doğurduğunu savundu.