Unilever, Çin’de Yeni Tesis Açtı

UNİLEVER YENİ GIDA ÜRETİM TESİSİNİ HİZMETE AÇTI

Guangzhou’da 17 Ağustos’ta Londra merkezli tüketim malları devi Unilever, Çin’deki tüm ürün çeşitlerini kapsayan yeni gıda üretim tesisini cuma günü açtı. Bu gelişme, şirketin ülkedeki akıllı üretim ve tedarik zinciri entegrasyonunu geliştirme çabalarında önemli bir aşama oluşturuyor.

GÜNEY ÇİN’DE YENİ KAPASİTE ARTIRIMI

Guangdong eyaletinde yer alan bu tesis, Unilever’in güneydeki operasyonel kapasitesini artırmak ve Çin pazarındaki tedarik zinciri ağını güçlendirmek amacıyla tasarlandı. Yeni tesisin yanında, Unilever ürünlerinin bölgesel dağıtımında önemli bir merkez görevini üstlenecek bir lojistik park da açıldı. Bu park, standart depolara göre yaklaşık yüzde 70 daha yüksek depolama kapasitesi sunuyor ve alım ile sevkiyat kapasitesini yüzde 60 artırıyor.

GELECEK GROWTH YÖNÜNDE GÜVEN VERİYOR

Unilever Foods Kuzey Asya Genel Müdürü Joyce Zhou, “Yeni tesisin açılması, gelecekteki büyümemiz konusunda bize güven veriyor” ifadelerini kullanarak, şirketin kapasite ve değer artırılması için yeşil üretim yöntemlerini sürdüreceğini belirtti. Dünyanın en büyük tüketim malları şirketlerinden biri olan Unilever, Shanghai merkezli bölge genel merkezi ve küresel Ar-Ge merkezi ile birlikte ülke genelinde sekiz büyük üretim tesisi ve lojistik merkezi barındırıyor.