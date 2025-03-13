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Ünilig Dart Türkiye Şampiyonası Fırat’ta Başladı

ÜNİLİG DART TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİRAT ÜNİVERSİTESİ’NE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ÜNİLİG Dart Türkiye Şampiyonası, Fırat Üniversitesinin 50. yılı etkinlikleri kapsamında üniversitede gerçekleştiriliyor. Şampiyona, bugünkü görkemli açılış programı ile başladı. Fırat Üniversitesi Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen açılış töreninde Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Orhan, Dart Federasyonu yetkilileri, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve sporcular katılım gösterdi.

REKTÖR YARDIMCISI, SPORCULARA BAŞARILAR DİLEDİ

Açılış konuşmasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, farklı illerden gelen sporcuları Fırat Üniversitesinde ağırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Prof. Dr. Kaygusuz, “Şampiyonaya 17 üniversiteden toplam 104 sporcunun katıldığını” belirtti. Sporcuların 50’sinin bayan, 54’ünün ise erkek olduğunu aktardı. Kaygusuz, bu büyük organizasyonun üniversiteye ve Elazığ’a önemli katkılar sunduğunu vurgulayarak, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar diledi.

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