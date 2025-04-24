ÜNİLİG Rafting Şampiyonası Sona Erdi

ÜNİLİG RAFTİNG TÜRKİYE ŞAMPİYONASI SONUÇLANDI

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen ÜNİLİG Rafting Türkiye Şampiyonası başarıyla tamamlandı. 8 üniversiteden toplamda 71 sporcunun katılım sağladığı etkinliğin sonuçları da belli oldu. Organizasyon, kadınlar, erkekler ve karma kategorilerinde gerçekleştirildi.

KADINLAR KATEGORİSİNDE MUĞLA BİRİNCİ OLDU

Kadınlar kategorisinde, Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi birincilik elde ederek dikkat çekti. İkinci sırayı İstanbul Üniversitesi alırken, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ise üçüncü oldu. Bu sonuçlarla Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi, kadınlar kategorisinde iki ödül kazanmış oldu.

ERKEKLER KATEGORİSİNDE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ÖNE ÇIKTI

Erkekler kategorisinde Düzce Üniversitesi birincilikle öne çıkarken, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ikincilik, İstanbul Üniversitesi ise üçüncülük elde etti. Bu sonuçlar, erkek sporcuların yarıştığı etkinlikte rekabetin yoğun geçtiğini gösteriyor.

KARMA KATEGORİSİNDE REKABET

Karma kategorisinde ise Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi birinci olurken, ikinci sırayı İstanbul Üniversitesi aldı. Bu kategorideki yarış, hem erkek hem de kadın sporcuların birlikte mücadele ettiği bir platform sundu.

ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Saray Bahçesi’nde düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımların sporcuları ödüllerini il protokol üyelerinden aldı. Madalya ve kupalarla ödüllendirilen sporcular, yarışmanın ardından büyük sevinç yaşadı.