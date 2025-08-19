ÜNİPERSEN, Bakanlık Önüne Siyah Çelenk Bıraktı

ÜNİPERSEN’DEN BAŞBAKANLIK ÖNÜNE ÇELENK BIRAKILDI

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne siyah çelenk bırakma eylemi gerçekleştirdi. Bu hareket, Kamu İşveren Heyetinin memur ve memur emeklisine yönelik zam teklifine tepki olarak yapıldı. Çelenk bırakmanın ardından ÜNİPERSEN Genel Başkanı İbrahim Güzel, zam teklifini reddettiklerini belirtti ve “Bugün Bakanlık önünde sessiz değil, kararlı bir şekilde haykırdık: Memur sefalete mahkûm edilemez. Sefalet zammına hayır” dedi.

MEMURLARIN HAKLARI İÇİN MÜCADELE

İbrahim Güzel, Kamu İşveren Heyeti tarafından açıklanan artış oranlarının memurları oyalamaktan başka bir amaca hizmet etmediğini ifade etti. Güzel, “Memur, alın teriyle çalışan, emeğiyle ayakta duran, bu ülkenin yükünü sırtlayan milyonlardır. Ancak açıklanan göstermelik rakamlar; ne mutfaktaki yangını söndürmeye, ne çocuklarımızın geleceğini güvence altına almaya, ne de insanca yaşam şartlarını sağlamaya yeterlidir” şeklinde konuştu. Ayrıca, Bakanlık önüne koydukları siyah çelengin adaletsizliğin ve umutsuzluğun bir sembolü olduğunu vurguladı.

ADİL TOPLU SÖZLEŞME TALEBİ

Genel Başkan Güzel, gerçekçi ve adil bir yaşam sağlamak için bir toplu sözleşme talep ettiklerini belirtti ve taleplerini şu sözlerle açıkladı: “Sefalet zammını reddediyoruz. Masada oynanan tiyatroyu kabul etmiyoruz.” Son olarak, İbrahim Güzel, “Bugün Bakanlık önüne bıraktığımız siyah çelenk sadece bir tepki değil, aynı zamanda mücadelemizin simgesidir. Bu mücadele, haklarımızı alana kadar sürecektir” ifadelerini kullandı.

– ANKARA