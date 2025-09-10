Üniversite Açılış Tarihleri Merak Ediliyor

ÜNİVERSİTELERİN 2025-2026 ACADEMİK YILI AÇILIŞ TARİHİ BEKLENTİSİ

2025-2026 akademik yılı için üniversitelerin açılış tarihi büyük bir heyecan yaratıyor. YKS kayıtlarının tamamlanmasının ardından, milyonlarca öğrenci ve akademisyen, yeni dönemin başlangıcını öğrenmek için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Üniversitelerin bu yıl sunacağı yenilikler ve sürprizler ise merakla bekleniyor. Üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÜNİVERSİTELERİN ACADEMİK PROGRAMLARI

Türkiye’deki üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) belirlediği genel takvim doğrultusunda akademik programlarını oluşturuyor. 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde pek çok üniversitenin güz yarıyılı dersleri Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası arasında başlıyor. Ancak her üniversitenin akademik takvimi farklılık gösterebildiğinden, öğrencilerin kesin tarihleri öğrenmek için kayıtlı oldukları üniversitenin resmi internet sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri önemli.

FAKÜLTE BAZINDA FARKLILIKLAR

Akademik takvimler fakülte bazında da farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle, öğrencilerin kendi bölümlerine ve üniversitelerine ait güncel bilgileri takip etmeleri büyük bir önem taşıyor. 2025-2026 eğitim yılı için üniversite kayıtları 5 Eylül’de sona erdi. Kayıtların tamamlanmasından sonra üniversiteler akademik takvimlerini uygulamaya alıyor. Bu aşamadan sonraki sürecin ardından, öğrenciler ders kayıtları ve oryantasyon programları ile güz dönemi hazırlıklarına başlamaktadır.

DERS BAŞI TARİHLERİ

Genel olarak üniversiteler, eğitim-öğretim yılına Eylül’ün son haftası ile Ekim’in ilk haftası arasında başlıyor. Ancak kesin başlangıç tarihleri üniversitelere göre değişiklikler gösterdiği için, öğrencilerin kendi üniversitelerinin “Akademik Takvim” duyurularını dikkatle takip etmeleri gerekmektedir. Akademik takvimlerini açıklayan bazı üniversitelerin ders başı tarihleri ise henüz kamuoyuna duyurulmadı.