Üniversite Adayları Sınavda Heyecanla Bekliyor

ÜNİVERSİTE ADAYLARI SINAVDA

Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüşhane’de üniversite adayları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) organize edilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk bölümü olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katıldı. Trabzon’da TYT’ye 24 bin 523 kişi girdi. Erken saatlerden itibaren Ortahisar, Yomra, Akçaabat, Çarşıbaşı, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerindeki sınav merkezlerine yönelen adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı. Aileler, sınav salonlarının önünde heyecanla beklemeye devam ediyor.

POLİS EKİPLERİ YARDIMDA BULUNDU

Buna ek olarak, polis ekipleri de sınav merkezlerine ulaşımda zaman sorunu yaşayan öğrencilere destek oldu. Rize’de 8 bin 270, Gümüşhane’de 3 bin 117, Artvin’de 7 bin 810 ve Bayburt’ta 2 bin 800 üniversite adayı sınavda ter döktü. Ordu ve Giresun’da da, üniversiteye girmek için mücadele eden adaylar, sınavlarını tamamladı.