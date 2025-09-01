Haberler

Üniversite Kaydı Başladı, Öğrencileri Tebrik Etti

ÜNİVERSİTEYE KAYIT BAŞLADI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) kazanan öğrenciler kayıt işlemlerine başladı. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

REKTÖR ŞAHİT OLDU

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kayıt sürecini yerinde inceleyerek öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Kayıt için üniversiteye gelen gençleri tebrik eden Rektör Yılmaz, ailelerle sohbet ederek yeni akademik dönemle ilgili beklentilerini dinledi. Yılmaz, bu süreçte, “Üniversitemiz, öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel gelişimine katkı sağlayacak bir eğitim ortamı sunmaktadır.” açıklamasında bulundu.

ÖNEMLİ

Haberler

Hava Sıcaklığı Yüksek, Balık Avı İptal

Rize'de hava sıcaklıklarının artması sebebiyle palamut avı gerçekleşmedi. Balıkçılar, tezgahlarda istavrit ve mezgit gibi farklı balıkların yer aldığını açıkladı.
Haberler

Trafik Kazasında Üç Kişi Yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobilin kamyona çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde gerçekleşti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.