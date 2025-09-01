Üniversite Kaydı Başladı, Öğrencileri Tebrik Etti

ÜNİVERSİTEYE KAYIT BAŞLADI

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) kazanan öğrenciler kayıt işlemlerine başladı. 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri, Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülüyor.

REKTÖR ŞAHİT OLDU

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, kayıt sürecini yerinde inceleyerek öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Kayıt için üniversiteye gelen gençleri tebrik eden Rektör Yılmaz, ailelerle sohbet ederek yeni akademik dönemle ilgili beklentilerini dinledi. Yılmaz, bu süreçte, “Üniversitemiz, öğrencilerimizin hem akademik hem de kişisel gelişimine katkı sağlayacak bir eğitim ortamı sunmaktadır.” açıklamasında bulundu.