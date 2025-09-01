Üniversite Kayıt Süreci Başladı. Belgeler Hazırla!

ÜNİVERSİTE KAYIT SÜRECİNE DAİR GÜNDEM

Üniversite yerleştirme sonuçlarının duyurulmasının ardından kayıt süreci hakkında merak edilen pek çok konu ortaya çıkıyor. E-kayıt ekranının açılıp açılmadığı, kayıt tarihleri ve gerekli belgeler, adayların en çok sorduğu sorular arasında bulunuyor. Yükseköğretim programına yerleşen öğrenciler, kayıtlarını ÖSYM tarafından belirlenen takvime uygun olarak yapacak. Detaylı bilgi, haberin ilerleyen bölümlerinde yer alıyor.

KAYIT TARİHLERİ VE YÖNTEMLERİ

YKS sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programını kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adayların bu tarihlerde kazandıkları üniversitelere şahsen ya da belirlenen yöntemlerle kayıt işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor. E-kayıt sistemini tercih edenler, belirlenen tarihler süresince e-Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Kayıt süreci boyunca gerekli belgelerin eksiksiz hazırlanması ve belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi büyük bir gereklilik oluşturuyor. Belirlenen tarihler dışında kayıt işlemi yapılamayacak ve süresi içinde başvuru yapmayan adaylar, kayıt haklarını kaybedecek.

E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT İŞLEMLERİ

Adayların, belirtilen sürede kazandıkları üniversitelere başvurarak kayıt işlemlerini tamamlamaları zorunlu. Bu süreçte başvuru yapmayan ya da kayıt aşamasını tamamlamayan adaylar, kayıt haklarını kaybedeceklerdir. E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapan öğrenciler, üniversitelerin belirlediği belge ve tarihlere uygun hareket edecekler. Bununla birlikte, bir yükseköğretim programına yerleşmiş olsa da ortaöğretim mezuniyetini henüz tamamlamamış ve bütünleme ya da tek ders sınavına girecek olan adayların geçici kayıtları, ilgili tarihlerde üniversiteler tarafından yapılacak. Gerekli belgeler arasında diploma veya mezuniyet belgesi, alan belgesi (gerekiyorsa), fotoğraf ve katkı payı/öğrenim ücreti belgesi yer alıyor.

Yükseköğretim kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılına dair hazırlıklarını sürdürürken, hem öğrenciler hem de veliler üniversitelerin açılış tarihlerini öğrenmek istiyor. Her üniversite, akademik takvimini kendi senato kararıyla belirlese de genel olarak derslerin Eylül ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlayacağı öngörülüyor. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler, ders başlangıç tarihinden yaklaşık bir hafta önce uyum programları ve oryantasyon haftalarına katılabiliyor. Bu nedenle öğrencilerin, kayıtlı oldukları üniversitenin resmi web sitesinde akademik takvim duyurularını takip etmeleri büyük önem taşıyor.