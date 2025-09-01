Üniversite Kayıt Süreci Şimdi Başlıyor

KAYIT SÜRECİNE DİKKAT!

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların dikkatleri kayıt sürecine yöneldi. E-kayıt ekranının aktif olup olmadığı, kayıtların ne zaman başlayacağı ve üniversiteye kayıt için hangi belgelerin gerektiği gibi sorular en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Yükseköğretim programlarına yerleşen öğrenciler, ÖSYM tarafından belirlenen tarihlere uygun olarak kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Konuyla ilgili detaylar ise haberin devamında yer alıyor.

KAYIT TARİHLERİ BELİRLENDİ

YKS sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar için üniversite kayıt süreci 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilme zorunluluğu var. Bu tarihler içinde, adayların kazandıkları üniversitelere şahsen veya üniversitelerin belirleyeceği yöntemlerle kayıtlarını tamamlamaları gerekli. E-kayıt sistemini kullanmak isteyen öğrenciler, belirlenen tarihler içinde e-Devlet üzerinden süreçlerini tamamlayabilecek. Kayıt süreci boyunca istenen belgelerin eksiksiz bir şekilde hazırlanması ve belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi büyük önem taşıyor. Eğer belirtilen tarihler dışında kayıt yapılırsa, o adaylar kayıt haklarını kaybetmiş olacak.

Adayların, belirlenen süre içinde kazandıkları üniversitelere başvurarak kayıt işlemlerini tamamlama zorunluluğu bulunuyor. Bu süre içinde başvuru yapmayı unutmayacak ya da kayıt sürecinde eksik bırakan öğrenciler, kayıt haklarını kaybediyor. E-Devlet üzerinden elektronik kayıt yapacak öğrenciler, üniversitelerin belirttiği belge ve tarihlere göre işlem yapacaklar. Ayrıca, bir yükseköğretim programına yerleşmiş fakat ortaöğretim mezuniyetini henüz tamamlamamış olan, bütünleme ya da tek ders sınavına girecek öğrencilerin geçici kayıtları da belirlenen tarihlerde üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek.

ÜNİVERSİTE AÇILIŞ TARİHLERİNİ TAKİP EDİN

2025-2026 eğitim öğretim yılına yönelik hazırlıklar devam ederken, öğrenciler ve veliler üniversitelerin açılış tarihini merak ediyor. Her üniversite, kendi akademik takvimini senato kararıyla belirlese de genel olarak ders başlangıcı Eylül ayının ikinci veya üçüncü haftasında gerçekleşiyor. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için oryantasyon ve uyum programları, ders başlangıç tarihinden yaklaşık bir hafta önce düzenleniyor. Bu nedenle, öğrencilerin kayıtlı oldukları üniversitelerin resmi web sitesinden akademik takvim duyurularını dikkatlice takip etmeleri büyük önem arz ediyor.