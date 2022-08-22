Üniversite heyecanı başladı. YKS’de başarı sağlayan öğrenciler için üniversite kayıtları başladı.

Yeni öğretim yılına az bir süre kala öğrenciler okula yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. YKS’deki başarıyla bir üniversiteye yerleşen adayların gözü de ‘e-Devlet üniversite kayıt ekranı’

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22-26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılabilecek.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekiyor.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacak.