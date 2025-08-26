Üniversite Kayıtları Ne Zaman? Belgeler Neler?

ÜNİVERSİTE KAYIT TARİHLERİ

Her yıl ÖSYM tarafından belirlenen kayıt takvimine göre, üniversiteye kayıt işlemleri belirli dönemlerde gerçekleştiriliyor. 2025 yılı itibarıyla YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 1-3 Eylül 2025 tarihlerinde mümkün olacak. Kayıt hakkı elde eden adaylar, belirtilen belgelerle kayıt süresi içinde ilgili üniversitelere başvurmak zorundadır. Kayıt yaptırmayan ya da işlemlerini tamamlamayan adaylar, haklarını kaybedecek.

KAYIT İŞLEMLERİ VE BELGELER

Üniversite kayıtları, adayların tercihleri doğrultusunda e-Devlet üzerinden dijital olarak ya da üniversitelerin belirlediği kayıt noktalarında yüz yüze yapılabilir. Kayıt hakkı kazanan adayların, gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruları tamamlaması oldukça önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt yaptıran adayların, belgeleri fiziksel olarak üniversiteye teslim etmesine genellikle gerek olmayabilir; ancak her üniversitenin kendi açıkladığı duyuruları dikkatle takip etmeleri önemlidir.