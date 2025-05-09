Üniversite Öğrencileri Ameliyat Tekstili Üretiyor

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ AMELİYATHANE TEKSTİLLERİ ÜRETİYOR

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri, 2024-2025 güz döneminden itibaren mesleki beceri kazanmak ve sosyal sorumluluk çerçevesinde Tıp Fakültesi Hastanesine çeşitli ameliyat tekstilleri üretiyor. Trakya Üniversitesi’nin sağladığı altyapı projesi desteği ile Giyim Üretim Teknolojisi Programı Atölyesine alınan makine ve ekipmanlarla bu üretimler gerçekleştiriliyor.

BANT SİSTEMİ İLE ÜRETİM YAPILIYOR

Fabrikalarındaki üretim şekli olan bant sistemi doğrultusunda faaliyet gösteren atölye grubu, periyodik dönüşümlerde kalıp hazırlama, kesim, overlok çekimi, dikim, ütüleme, kalite kontrol ve ambalajlama işlemlerini başarıyla yapıyor. Bu yıl Tıp Fakültesi Hastanesi için faydalı ürün grubu olarak ameliyathane tekstillerini seçtiklerini belirten Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen, amaçlarının öğrencilere öğrenirken üretme alışkanlığı kazandırmak olduğunu ifade ediyor.

DÜŞÜK BAĞIMLILIK HEDEFİ

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alkin Çolak, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu sayesinde sağlık kuruluşu için üretilen ameliyat tekstil ürünlerinde dışa bağımlılığın azaltıldığını vurguluyor. Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ ise öğrencilerin bu katkısını yüksek derecede anlamlı bulduklarını aktarıyor.

ÜRETİM HEDEFİ VE ÜRÜNLER

2024 yılı Ekim ayından itibaren Tıp Fakültesi Hastanesinden temin edilen kumaşlar ile Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilgün Becenen ve Dr. Öğr. Üyesi Hayri Şen’in önderliğinde, 15 öğrenci 550 adet delikli ameliyathane örtüsü, 250 adet sedye örtüsü, 100 adet kum torbası, 100 adet yastık kılıfı ve 50 adet alet örtüsü üretirken, Mayıs ayında da çeşitli amaçlarla kullanılacak 200 adet çanta dikildi.