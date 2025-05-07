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Üniversite Öğrencileri Kan Bağışı Yaptı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ KAN BAĞIŞI YAPTI

Konya’nın Seydişehir ilçesinde üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu. Seydişehir Kızılay Şube Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Kamil Akkanat Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde bir kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi. Etkinlikte üniversite öğrencileri kan bağışında bulundu.

STAND AÇILDI VE TANITIM FAALİYETLERİ YAPILDI

Etkinlik boyunca Kızılay şube üyeleri tarafından stant kuruldu. Burada Kızılay’ın tanıtımı yapıldı ve gönüllü kazandırma çalışmaları sürdürüldü. Kızılay Şube Başkanı Mehmet Karyağdı, etkinliğe katılan idareciler ve öğrencilere teşekkür etti. Ek olarak, katılımcılara çeşitli hediyeler ve ikramlar sunuldu.

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