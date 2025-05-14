Üniversite Öğrencileri Karadeniz’i Gezdiler

ÖĞRENCİLER KARADENİZ’İN GÜZELLİKLERİNİ KEŞFETTİ

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki üniversite öğrencileri, Türk Kızılay’ın düzenlediği gezi programı sayesinde Karadeniz Bölgesi’nin tarihi ve doğal güzelliklerini görme imkanı buldu. Türk Kızılay Ağrı Doğubayazıt Şubesi, Doğubayazıt Kaymakamlığının desteğiyle Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu öğrencileri için sosyal sorumluluk projesi olarak bir program hazırladı.

GEZİ PROGRAMINA KATILAN ÖĞRENCİLER EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİ

Program çerçevesinde 41 üniversite öğrencisi, Kızılay gönüllüleri eşliğinde otobüsle Rize ve Trabzon’a giderek bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Farklı etkinliklere katılarak keyifli vakit geçiren öğrenciler, gezinin ardından Doğubayazıt’a döndü. Öğrencilerden Fecer Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, destekleri için Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci ve Kızılay Şube Başkanı Kemal Şahin’e teşekkür etti.

TARİHİ VE DOĞAL GÜZELLİKLERİ KEŞFETMEK HEYECANI

Bölgedeki yerleri çok beğendiğini ifade eden Ceylan, “Ayder Yaylası’na gittik, çok beğendik. Sümela Manastırı, Uzungöl ve Atatürk Köşkü’nü ziyaret ettik. Buraya hayran kaldık.” diye konuştu. Diğer bir öğrenci Edanur Doğan da, farklı kültürleri tanıyıp tarihi ve doğal güzelliklerde gezdikleri için büyük mutluluk duyduklarını belirtti.